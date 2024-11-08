الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة المجادل ما أدى الى أضرار جسيمة فيه وتضرر عدد من المنازل المحيطة

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