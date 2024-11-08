رئيسة بلدية أمستردام: سنولي مزيدا من الاهتمام بالتأمين الإضافي للمؤسسات اليهودية

الغارات الاسرائيلية لم تتوقف في النبطية...

الغارات الاسرائيلية لم تتوقف في النبطية...

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة المجادل ما أدى الى أضرار جسيمة فيه وتضرر عدد من المنازل المحيطة