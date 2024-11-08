شرطة أمستردام: نقل 5 مصابين إلى المستشفى بعد أعمال شغب عقب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب

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شرطة أمستردام: اعتقال 62 شخصا بعد أعمال الشغب التي أعقبت المباراة ونحقق في تقارير عن احتجاز محتمل لرهائن وعثرنا على أشخاص سبق أن تم الإبلاغ عن فقدانهم