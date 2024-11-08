إن.تي.في نقلا عن أردوغان: تركيا قطعت التجارة مع إسرائيل وستواصل وقف العلاقات قدر الإمكان ورئاسة ترامب ستؤثر بشكل كبير على التوازنات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط

إن.تي.في نقلا عن أردوغان: سأناقش الانسحاب الأميركي من سوريا وأطلب من أميركا خفض الدعم لوحدات حماية الشعب الكردية وأعتقد أن محادثاتي مع ترامب ستمهد لذلك

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