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إن.تي.في نقلا عن أردوغان: وقف ترامب للدعم العسكري لإسرائيل قد يكون بداية جيدة

آخر الأخبار
2024-11-08 | 04:15
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إن.تي.في نقلا عن أردوغان: وقف ترامب للدعم العسكري لإسرائيل قد يكون بداية جيدة
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إن.تي.في نقلا عن أردوغان: وقف ترامب للدعم العسكري لإسرائيل قد يكون بداية جيدة

 
 
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