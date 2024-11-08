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وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: سأكون مدافعا عن الجيش وستكون إعادة المخطوفين على رأس أولوياتي
آخر الأخبار
2024-11-08 | 05:22
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وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: سأكون مدافعا عن الجيش وستكون إعادة المخطوفين على رأس أولوياتي
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