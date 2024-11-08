قاسم هاشم للـLBCI: النواب الذين لن يشاركوا في الاجتماع مع ميقاتي لديهم ظروف معينة وهذا اللقاء وطني والمشاركة فيه واجب وطني

هيئة بريطانية: زورق مسلح اقترب من سفينة قبالة اليمن

هيئة بريطانية: زورق مسلح اقترب من سفينة قبالة اليمن

قاسم هاشم للـLBCI: الظروف والتطورات الحالية أدت الى الاجتماع مع ميقاتي وانطلاقا من موقعه ودوره من الطبيعي أن يتشاور مع نواب طائفته