فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر اللبناني و"اليونيفيل" تمكنوا من انتشال 4 جثامين من تحت الأنقاض في وطى الخيام ويستمر البحث والتأكد من عدم وجود المزيد من الشهداء

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