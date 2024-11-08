عقيص للـLBCI: من الواضح أن ايران تستخدم لبنان لتقوية موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة ولا يجب أن نقبل بتنظيمات مسلحة بهوية لبنانية ولكن بقرار خارجي تستخدم الوطن كساحة

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