الوطنية للاعلام: غاراتان استهدفتا حي الصوان في كفررمان ومنطقة المعبر في كفرتبنيت على دفعتين

اصابات في مواجهات بين إسرائيليين وداعمين لفلسطين في امستردام

اصابات في مواجهات بين إسرائيليين وداعمين لفلسطين في امستردام

تخوف من الفترة الانتقالية في البيت الأبيض... هذا ما قد يقوم به نتنياهو (الجمهورية)