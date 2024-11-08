الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
11
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
11
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بايدن: الهجمات المعادية للسامية على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في هولندا خسيسة وتعيد للأذهان لحظات سوداء في التاريخ عندما تعرض اليهود للاضطهاد
آخر الأخبار
2024-11-08 | 13:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بايدن: الهجمات المعادية للسامية على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في هولندا خسيسة وتعيد للأذهان لحظات سوداء في التاريخ عندما تعرض اليهود للاضطهاد
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الهجمات
المعادية
للسامية
مشجعي
القدم
الإسرائيليين
هولندا
خسيسة
وتعيد
للأذهان
لحظات
سوداء
التاريخ
عندما
اليهود
للاضطهاد
التالي
قائد الحرس الثوري الإيراني: العدو دخل المواجهة بكل قدراته وطاقاته ونحن نواجهه بجزء من قدراتنا
الوكالة الوطنية: رشقات رشاشة استهدفت احراجًا حدودية وغارات على قرى في قضاءي صور وبنت جبيل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:01
غارات على مرتفعات الريحان ووادي برغز ولبّايَا في البقاع الغربي
آخر الأخبار
15:01
غارات على مرتفعات الريحان ووادي برغز ولبّايَا في البقاع الغربي
0
آخر الأخبار
15:01
غارة أخرى على شارع المدرسة الدينية في صور
آخر الأخبار
15:01
غارة أخرى على شارع المدرسة الدينية في صور
0
آخر الأخبار
15:00
المقاومة الإسلامية استهدفت مستوطنتي يرؤون ومرغليوت
آخر الأخبار
15:00
المقاومة الإسلامية استهدفت مستوطنتي يرؤون ومرغليوت
0
أمن وقضاء
14:56
أدرعي: إنذار إلى سكان الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
14:56
أدرعي: إنذار إلى سكان الضاحية الجنوبية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:01
غارات على مرتفعات الريحان ووادي برغز ولبّايَا في البقاع الغربي
آخر الأخبار
15:01
غارات على مرتفعات الريحان ووادي برغز ولبّايَا في البقاع الغربي
0
آخر الأخبار
15:01
غارة أخرى على شارع المدرسة الدينية في صور
آخر الأخبار
15:01
غارة أخرى على شارع المدرسة الدينية في صور
0
آخر الأخبار
15:00
المقاومة الإسلامية استهدفت مستوطنتي يرؤون ومرغليوت
آخر الأخبار
15:00
المقاومة الإسلامية استهدفت مستوطنتي يرؤون ومرغليوت
0
آخر الأخبار
14:36
هيئة الأركان المشتركة الأميركية: الولايات المتحدة تواصل الدعوة إلى وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنسانيّ في غزة
آخر الأخبار
14:36
هيئة الأركان المشتركة الأميركية: الولايات المتحدة تواصل الدعوة إلى وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنسانيّ في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:22
حبشي للـLBCI: على حزب الله إعادة النظر في تقديراته والشيخ قاسم تخطى الخطوط الحمراء
أخبار لبنان
14:22
حبشي للـLBCI: على حزب الله إعادة النظر في تقديراته والشيخ قاسم تخطى الخطوط الحمراء
0
أخبار دولية
03:25
رئيسة بلدية أمستردام: يجري التأكد من نطاق العنف ضد مشجعين إسرائيليين لكرة القدم
أخبار دولية
03:25
رئيسة بلدية أمستردام: يجري التأكد من نطاق العنف ضد مشجعين إسرائيليين لكرة القدم
0
آخر الأخبار
09:54
"المقاومة الإسلامية" : استهداف قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب بصليةٍ من الصواريخ النوعية
آخر الأخبار
09:54
"المقاومة الإسلامية" : استهداف قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب بصليةٍ من الصواريخ النوعية
0
أخبار لبنان
09:22
الجميّل يلتقي بارو وتأكيد على دعم فرنسا الثابت للبنان واللبنانيين
أخبار لبنان
09:22
الجميّل يلتقي بارو وتأكيد على دعم فرنسا الثابت للبنان واللبنانيين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
في ظل ما يشهده لبنان.. هذا ما يقوله رئيس اتحاد كرة السلة عن جهوزية منتخب لبنان لتصفيات بطولة آسيا
تقارير نشرة الاخبار
14:01
في ظل ما يشهده لبنان.. هذا ما يقوله رئيس اتحاد كرة السلة عن جهوزية منتخب لبنان لتصفيات بطولة آسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من مجمع رياضي الى مركز إيواء... هكذا تحوّلت المدينة الرياضية لاستقبال النازحين عن الطرقات
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من مجمع رياضي الى مركز إيواء... هكذا تحوّلت المدينة الرياضية لاستقبال النازحين عن الطرقات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
شارع بدارو القريب من الضاحية الجنوبية... اليكم المشهد
تقارير نشرة الاخبار
13:56
شارع بدارو القريب من الضاحية الجنوبية... اليكم المشهد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
غارتان على مدينة صور... عدد كبير من الاصابات وهذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:52
غارتان على مدينة صور... عدد كبير من الاصابات وهذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
بعد المحاولة الثالثة... انتشال ٢١ شهيدا من تحت ركام وطى الخيام
تقارير نشرة الاخبار
13:51
بعد المحاولة الثالثة... انتشال ٢١ شهيدا من تحت ركام وطى الخيام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ضرب وشتم وتمزيق اعلام واتهامات بمعاداة السامية… هكذا انتهت آخر مباراة دوري اوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ضرب وشتم وتمزيق اعلام واتهامات بمعاداة السامية… هكذا انتهت آخر مباراة دوري اوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
النوويّ بين إيران وأميركا
تقارير نشرة الاخبار
13:45
النوويّ بين إيران وأميركا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
العيش بسلام والتطبيع... الفرق على مستوى الأطر القانونية والسياسية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
العيش بسلام والتطبيع... الفرق على مستوى الأطر القانونية والسياسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ملفات وقضايا شائكة في المنطقة تطرق إليها بولس
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ملفات وقضايا شائكة في المنطقة تطرق إليها بولس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:54
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ يداهم مدرسة عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
أخبار لبنان
07:54
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ يداهم مدرسة عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
2
أمن وقضاء
14:56
أدرعي: إنذار إلى سكان الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
14:56
أدرعي: إنذار إلى سكان الضاحية الجنوبية
3
خبر عاجل
05:36
أدرعي لسكان جنوب لبنان: للامتناع عن العودة إلى منازلكم
خبر عاجل
05:36
أدرعي لسكان جنوب لبنان: للامتناع عن العودة إلى منازلكم
4
حال الطقس
02:02
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
حال الطقس
02:02
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
5
أخبار لبنان
15:40
إبراهيم الموسوي لرويترز: حزب الله يرحب بأي جهد لوقف الحرب في لبنان...والقدرات العسكرية لحزب الله لا تزال قوية
أخبار لبنان
15:40
إبراهيم الموسوي لرويترز: حزب الله يرحب بأي جهد لوقف الحرب في لبنان...والقدرات العسكرية لحزب الله لا تزال قوية
6
أخبار لبنان
2024-11-07
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس سيزور بيروت: سياسة ترامب الوصول الى سلام دائم..ونحضّر لاتفاق نووي جديد
أخبار لبنان
2024-11-07
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس سيزور بيروت: سياسة ترامب الوصول الى سلام دائم..ونحضّر لاتفاق نووي جديد
7
اقتصاد
02:10
انخفاض بسعر البنزين وارتفاع بسعر المازوت... اليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:10
انخفاض بسعر البنزين وارتفاع بسعر المازوت... اليكم جدول أسعار المحروقات
8
أخبار لبنان
05:20
قرار لوزير الاتصالات للمشتركين في هيئة "أوجيرو"
أخبار لبنان
05:20
قرار لوزير الاتصالات للمشتركين في هيئة "أوجيرو"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More