حبشي للـLBCI: في الخطابات التي نسمعها في الداخل اللبنانيّ نرى اختلافًا كبيرًا إذ إنّ لبنان منقسم بين جهتين جهة تريد استكمال الحرب نحو الانتصار وجهة تراهن على الدولة نحو حماية اللبنانيين

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