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o
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غارات على مرتفعات الريحان ووادي برغز ولبّايَا في البقاع الغربي
آخر الأخبار
2024-11-08 | 15:01
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غارات على مرتفعات الريحان ووادي برغز ولبّايَا في البقاع الغربي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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