الجزيرة: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان في اتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في الجليل الأعلى

الجزيرة: انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية من جنوب لبنان

الجزيرة: انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية من جنوب لبنان

مصدر الـ"الأنباء الكويتية": توقّعات بأن يقوم هوكشتاين بزيارة أخرى إلى المنطقة ومن المرجّح أن تحمل ضغطًا ديبلوماسيًا أكبر على الأطراف