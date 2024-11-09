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مصادر طبية للجزيرة: إصابة فلسطينيّ بالرصاص الحي في الصدر خلال اقتحام الجيش الإسرائيليّ بلدة عقابا شمالي طوباس

آخر الأخبار
2024-11-09 | 01:28
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مصادر طبية للجزيرة: إصابة فلسطينيّ بالرصاص الحي في الصدر خلال اقتحام الجيش الإسرائيليّ بلدة عقابا شمالي طوباس
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مصادر طبية للجزيرة: إصابة فلسطينيّ بالرصاص الحي في الصدر خلال اقتحام الجيش الإسرائيليّ بلدة عقابا شمالي طوباس

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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