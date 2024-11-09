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المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار للـLBCI: هناك خبير توجه الى مكان الحريق في الحمرا ليقوم بالكشف اللازم لمعرفة سبب الحريق
آخر الأخبار
2024-11-09 | 03:47
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المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار للـLBCI: هناك خبير توجه الى مكان الحريق في الحمرا ليقوم بالكشف اللازم لمعرفة سبب الحريق
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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