المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار للـLBCI: جهود الدفاع المدني وفوج الاطفاء انصبت لعدم امتداد النيران الى المباني المجاورة ومع الأسف هناك أضرار كبيرة بالسيارات والمباني وهناك شخص رمى بنفسه من شرفة منزله ولكنه لم يتوفَّ

ميقاتي بعد لقاء المجلس الشرعيّ الإسلاميّ الأعلى: سُررت بهذا اللقاء الداعي إلى الوحدة واستيعاب الجميع وتفاءلوا بالخير تجدوه

ميقاتي بعد لقاء المجلس الشرعيّ الإسلاميّ الأعلى: سُررت بهذا اللقاء الداعي إلى الوحدة واستيعاب الجميع وتفاءلوا بالخير تجدوه

واشنطن بوست عن غرفة تجارة غزة: نحن الآن في مرحلة التجويع وسنكون قريبًا جدًا في مرحلة المجاعة وقد يموت الناس