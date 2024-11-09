ميقاتي بعد لقاء المجلس الشرعيّ الإسلاميّ الأعلى: سُررت بهذا اللقاء الداعي إلى الوحدة واستيعاب الجميع وتفاءلوا بالخير تجدوه

المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار للـLBCI: جهود الدفاع المدني وفوج الاطفاء انصبت لعدم امتداد النيران الى المباني المجاورة ومع الأسف هناك أضرار كبيرة بالسيارات والمباني وهناك شخص رمى بنفسه من شرفة منزله ولكنه لم يتوفَّ

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