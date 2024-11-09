الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في مرغليوت بالجليل الأعلى بعد رصد صواريخ

آخر الأخبار
2024-11-09 | 04:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في مرغليوت بالجليل الأعلى بعد رصد صواريخ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في مرغليوت بالجليل الأعلى بعد رصد صواريخ

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الداخلية

الإسرائيلية:

إطلاق

صفارات

الإنذار

مرغليوت

بالجليل

الأعلى

صواريخ

LBCI التالي
غارة تستهدف حي الميدان في النبطية
المقاومة الاسلامية: استهدفنا ليل الجمعة - السبت مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:45

هآرتس عن الجيش الإسرائيلي: إطلاق 20 إلى 30 صاروخا في الدفعة الأخيرة من لبنان باتجاه عكا والكريوت والجليل

LBCI
آخر الأخبار
07:38

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة بالجليل الأدنى بعد رصد إطلاق صواريخ

LBCI
آخر الأخبار
07:34

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بلدة إيفن مناحم بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ

LBCI
أخبار لبنان
07:29

الجميل: لبنان لا يمكن أن يبنى في ظل وجود السلاح ولا قناعة لدي بانتخاب رئيس في ظل الحرب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:45

هآرتس عن الجيش الإسرائيلي: إطلاق 20 إلى 30 صاروخا في الدفعة الأخيرة من لبنان باتجاه عكا والكريوت والجليل

LBCI
آخر الأخبار
07:38

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة بالجليل الأدنى بعد رصد إطلاق صواريخ

LBCI
آخر الأخبار
07:34

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بلدة إيفن مناحم بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ

LBCI
آخر الأخبار
07:22

حزب الله: قصفنا منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المحتلة برشقة صاروخية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2024-11-08

"السلامة مؤمّنة بكل الظروف"... هذا ما قاله مستشار رئيس مجلس إدارة الـMEA لشؤون السلامة لـ"الجمهورية"

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف المحلية 9-11-2024

LBCI
صحة وتغذية
16:00

ما هي الطرق المناسبة والصحية للتخلص من الأرق في ظلّ الحرب؟ (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
06:38

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في معالوت ترشيحا بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:33

مبنى "المنشية" الأثري المدمرّ... كاميرا الـLBCI توثق الأضرار التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي

LBCI
آخر الأخبار
06:15

الأضرار التي خلّفتها الغارات الإسرائيليّة في صور (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:29

الـLBCI في قلعة بعلبك...

LBCI
أخبار لبنان
03:58

الدفاع المدني سيطر على حريق الحمرا... ريمون خطار للـLBCI: هناك أضرار كبيرة (فيديو وصور)

LBCI
أخبار لبنان
03:40

حجم الأضرار في حريق الحمرا...

LBCI
أخبار لبنان
03:36

حزب الله ينشر فيديو يظهر قصفه لقاعدة ستيلا ماريس شمال حيفا

LBCI
أخبار لبنان
03:28

غارة عنيفة ليلا استهدفت حي المسلخ في النبطية...

LBCI
أخبار لبنان
03:21

شهداء وجرحى جراء الغارات على مدينة صور ومحيطها... إليكم آخر المستجدات

LBCI
آخر الأخبار
03:19

السيطرة على حريق الحمرا واخماد النيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:54

أدرعي: الجيش الإسرائيليّ يداهم مدرسة عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
02:44

حريق كبير في موقف للسيارات في شارع الحمرا... (فيديوهات)

LBCI
أمن وقضاء
14:56

أدرعي: إنذار إلى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار دولية
16:21

رويترز نقلا عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية: قطر أبلغت حماس قبل عشرة بأيام بأنها لم تعد موضع ترحيب في الدوحة

LBCI
أخبار لبنان
01:02

أدرعي: الجيش الإسرائيليّ هاجم أهدافًا تابعة لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
14:08

أدرعي: الجيش الإسرائيليّ هاجم مجمعات استخبارات في صور

LBCI
أمن وقضاء
09:55

غرفة إدارة الكوارث في بيروت: إخلاء مبنى عائد للبلدية في الحمراء بعد أن أقدمت مجموعة من الاشخاص على الدخول اليه عنوة

LBCI
أخبار لبنان
03:58

الدفاع المدني سيطر على حريق الحمرا... ريمون خطار للـLBCI: هناك أضرار كبيرة (فيديو وصور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More