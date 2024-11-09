المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: المجلس يجدد دعمه ووقوفه الى جانب ميقاتي الذي يعمل جاهدا للخروج من المحنة التي يعيشها لبنان واحتواء تداعيات العدوان الصهيوني

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المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: التأكيد على تمسك اللبنانيين بوحدتهم الوطنية وموقفهم الموحد في رفض العدوان الصهيوني الهمجي وهما الضمانة الاساسية للصمود في وجه العدو