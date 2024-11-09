الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة مستهدفا منزلا في حي البيدر الفوقاني في بلدة حاروف

مريضة بحاجة ماسة إلى كيسين دم من فئة A+ في مستشفى البترون... للتبرع الاتصال على الرقم 81357490

مريضة بحاجة ماسة إلى كيسين دم من فئة A+ في مستشفى البترون... للتبرع الاتصال على الرقم 81357490

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: التأكيد على تمسك اللبنانيين بوحدتهم الوطنية وموقفهم الموحد في رفض العدوان الصهيوني الهمجي وهما الضمانة الاساسية للصمود في وجه العدو