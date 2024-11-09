الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في خليج حيفا بعد رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان

وسام حنا ينشر صورة من موقع الحريق في الحمرا... وهذا ما كتبه

وسام حنا ينشر صورة من موقع الحريق في الحمرا... وهذا ما كتبه

الجيش الإسرائيليّ: قتلنا مسلحًا في تبادل لإطلاق النار واعتقلنا 5 وصادرنا أسلحة وأموالًا في عملية في طوباس وعقابا