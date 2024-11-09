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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في خليج حيفا بعد رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان
آخر الأخبار
2024-11-09 | 07:09
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في خليج حيفا بعد رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان
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