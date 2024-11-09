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"حزب الله": قصفنا مستوطنة نهاريا برشقة صاروخية

آخر الأخبار
2024-11-09 | 07:18
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&quot;حزب الله&quot;: قصفنا مستوطنة نهاريا برشقة صاروخية
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"حزب الله": قصفنا مستوطنة نهاريا برشقة صاروخية

 
 
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