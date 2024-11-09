رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران للـLBCI: الضربة كانت على حدود المجمع في الحدث وهناك ضرر بعدد من المباني الجامعية ونحن مستمرون كجامعة ومستمرون بالتعليم عن بعد

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