الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومرغليوت في إصبع الجليل شمالي إسرائيل
آخر الأخبار
2024-11-09 | 10:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومرغليوت في إصبع الجليل شمالي إسرائيل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الداخلية
الإسرائيلية:
إطلاق
صفارات
الإنذار
كريات
شمونة
ومرغليوت
الجليل
شمالي
إسرائيل
التالي
أسرار الصحف المحلية 9-11-2024
وكالة الأنباء السورية: دوي انفجارات في محيط مدينة السفيرة في ريف حلب
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:35
قطر: جهود وقف إطلاق النار في غزة معلقة حالياً
أخبار دولية
14:35
قطر: جهود وقف إطلاق النار في غزة معلقة حالياً
0
فنّ
14:32
" للأسف البعض بعدو بيبرر المجازر"... يوسف حداد: بدهم فتنة تتفيذاً للمخطط
فنّ
14:32
" للأسف البعض بعدو بيبرر المجازر"... يوسف حداد: بدهم فتنة تتفيذاً للمخطط
0
أخبار لبنان
14:30
بيرم للـLBCI: بري ناقش بـ1701 أمّا 1559 "ما حدا جاب سيرتو"
أخبار لبنان
14:30
بيرم للـLBCI: بري ناقش بـ1701 أمّا 1559 "ما حدا جاب سيرتو"
0
أمن وقضاء
14:29
طوارىء الصحة: ثمانية شهداء في حصيلة محدثة للغارات على دير قانون راس العين في قضاء صور
أمن وقضاء
14:29
طوارىء الصحة: ثمانية شهداء في حصيلة محدثة للغارات على دير قانون راس العين في قضاء صور
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
14:32
" للأسف البعض بعدو بيبرر المجازر"... يوسف حداد: بدهم فتنة تتفيذاً للمخطط
فنّ
14:32
" للأسف البعض بعدو بيبرر المجازر"... يوسف حداد: بدهم فتنة تتفيذاً للمخطط
0
آخر الأخبار
14:28
الوكالة الوطنية للإعلام: سلسلة غارات على القاسمية والعباسية والبرغلية في قضاء صور
آخر الأخبار
14:28
الوكالة الوطنية للإعلام: سلسلة غارات على القاسمية والعباسية والبرغلية في قضاء صور
0
آخر الأخبار
14:27
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على منطقة السهلة قرب ثكنة الجيش في كفردونين
آخر الأخبار
14:27
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على منطقة السهلة قرب ثكنة الجيش في كفردونين
0
آخر الأخبار
14:27
الوكالة الوطنية للإعلام: غارتان عند مدخل جل البحر الجنوبي محيط مستشفى حيرام ومنطقة الحوش شرق صور
آخر الأخبار
14:27
الوكالة الوطنية للإعلام: غارتان عند مدخل جل البحر الجنوبي محيط مستشفى حيرام ومنطقة الحوش شرق صور
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
12:37
ندى كوسا: نجمة في الكون
موضة وجمال
12:37
ندى كوسا: نجمة في الكون
0
منوعات
07:16
"انه الفساد بأبهى صوره"... كارين سلامة: نحن نحصد ما زرعنا
منوعات
07:16
"انه الفساد بأبهى صوره"... كارين سلامة: نحن نحصد ما زرعنا
0
آخر الأخبار
11:14
رويترز: الجيش الإسرائيلي يعلن تخفيف المزيد من إرشادات السلامة لسكان الشمال
آخر الأخبار
11:14
رويترز: الجيش الإسرائيلي يعلن تخفيف المزيد من إرشادات السلامة لسكان الشمال
0
أخبار دولية
16:21
رويترز نقلا عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية: قطر أبلغت حماس قبل عشرة بأيام بأنها لم تعد موضع ترحيب في الدوحة
أخبار دولية
16:21
رويترز نقلا عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية: قطر أبلغت حماس قبل عشرة بأيام بأنها لم تعد موضع ترحيب في الدوحة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
بعض المطاعم والملاهي الليلية صامد رغم الحرب الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
14:15
بعض المطاعم والملاهي الليلية صامد رغم الحرب الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حركة القادمين جوًا إلى لبنان إلى ازدياد بعد تراجع استمر شهرًا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حركة القادمين جوًا إلى لبنان إلى ازدياد بعد تراجع استمر شهرًا
0
أمن وقضاء
13:36
آثار الحرب الإسرائيلية على الإقتصاد اللبناني: تدمير الأسواق التجارية وإغلاق المحال
أمن وقضاء
13:36
آثار الحرب الإسرائيلية على الإقتصاد اللبناني: تدمير الأسواق التجارية وإغلاق المحال
0
أخبار دولية
13:34
من غزة إلى قطر: قصة طفل فقد وطنه ويبدأ حياة جديدة بعيدًا عن الحرب
أخبار دولية
13:34
من غزة إلى قطر: قصة طفل فقد وطنه ويبدأ حياة جديدة بعيدًا عن الحرب
0
أخبار دولية
13:33
عدم ثقة الإسرائيليين بمتخذي القرار تتعمق…
أخبار دولية
13:33
عدم ثقة الإسرائيليين بمتخذي القرار تتعمق…
0
أمن وقضاء
13:29
أدراج بعلبك تناشد الضمير العالمي وبيوتها تحفظ رائحة شهدائها
أمن وقضاء
13:29
أدراج بعلبك تناشد الضمير العالمي وبيوتها تحفظ رائحة شهدائها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النازحون في لبنان تحت وطأة الحرب: تحديات صحية ومعيشية متفاقمة مع إقتراب الشتاء
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النازحون في لبنان تحت وطأة الحرب: تحديات صحية ومعيشية متفاقمة مع إقتراب الشتاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
حريق كبير في الحمرا والسبب: مولدات الكهرباء
تقارير نشرة الاخبار
13:17
حريق كبير في الحمرا والسبب: مولدات الكهرباء
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:00
مقدمة النشرة المسائية 09-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:00
مقدمة النشرة المسائية 09-11-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:44
حريق كبير في موقف للسيارات في شارع الحمرا... (فيديوهات)
خبر عاجل
02:44
حريق كبير في موقف للسيارات في شارع الحمرا... (فيديوهات)
2
أمن وقضاء
14:56
أدرعي: إنذار إلى سكان الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
14:56
أدرعي: إنذار إلى سكان الضاحية الجنوبية
3
أخبار دولية
16:21
رويترز نقلا عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية: قطر أبلغت حماس قبل عشرة بأيام بأنها لم تعد موضع ترحيب في الدوحة
أخبار دولية
16:21
رويترز نقلا عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية: قطر أبلغت حماس قبل عشرة بأيام بأنها لم تعد موضع ترحيب في الدوحة
4
حال الطقس
02:16
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار غزيرة الأحد واحتمال تشكل سيول
حال الطقس
02:16
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار غزيرة الأحد واحتمال تشكل سيول
5
أخبار لبنان
01:02
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ هاجم أهدافًا تابعة لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية
أخبار لبنان
01:02
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ هاجم أهدافًا تابعة لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية
6
خبر عاجل
08:21
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على وسائل تركها عناصر حزب الله وراءهم في منطقة شبعا ودمرنا بنى تحتية
خبر عاجل
08:21
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على وسائل تركها عناصر حزب الله وراءهم في منطقة شبعا ودمرنا بنى تحتية
7
أخبار لبنان
03:58
الدفاع المدني سيطر على حريق الحمرا... ريمون خطار للـLBCI: هناك أضرار كبيرة (فيديو وصور)
أخبار لبنان
03:58
الدفاع المدني سيطر على حريق الحمرا... ريمون خطار للـLBCI: هناك أضرار كبيرة (فيديو وصور)
8
خبر عاجل
11:19
خضر: ارتفاع حصيلة الشهداء في الكنَيسة الى ١٠ وحدث بعلبك الى ٦ لتصبح حصيلة اليوم ١٦ شهيدًا في بعلبك الهرمل
خبر عاجل
11:19
خضر: ارتفاع حصيلة الشهداء في الكنَيسة الى ١٠ وحدث بعلبك الى ٦ لتصبح حصيلة اليوم ١٦ شهيدًا في بعلبك الهرمل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More