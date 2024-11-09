الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إستهدفت منزلًا في حناويه

أدرعي: الجيش الإسرائيليّ هاجم أهدافًا تابعة لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية

أدرعي: الجيش الإسرائيليّ هاجم أهدافًا تابعة لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية

مصادر الـ"الأنباء الإلكترونية": استمرار الاتصالات لإحداث خرق قد يساعد على التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان