بيرم للـLBCI: سنهزم إسرائيل وقد كسرنا صورتها وليس الجديد علينا أن نتهجّر من بيوتنا ولكن الجديد أن نتنياهو قد تهجّر من بيته خوفًا من مسيرات المقاومة

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