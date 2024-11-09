هآرتس: الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 أشخاص بمناطق مختلفة خلال مشاركتهم باحتجاجات تطالب بصفقة تبادل أسرى

خواجة للـLBCI: هناك نقطتا ضعف لدى إسرائيل وهما الحرب البرية لأنّها مكلفة في جانبه وتعطيل جزءًا كبيرًا من الداخل الفلسطينيّ المحتل والمقاومة استطاعت "الترميم" بسرعة واستعادة هاتين النقطتين

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