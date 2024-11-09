الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تدرس إمكانية وقف إطلاق النار بالجبهة الشمالية لتجنب أي قرار من مجلس الأمن ضدها

آخر الأخبار
2024-11-09 | 16:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تدرس إمكانية وقف إطلاق النار بالجبهة الشمالية لتجنب أي قرار من مجلس الأمن ضدها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تدرس إمكانية وقف إطلاق النار بالجبهة الشمالية لتجنب أي قرار من مجلس الأمن ضدها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإسرائيلية:

إسرائيل

إمكانية

إطلاق

النار

بالجبهة

الشمالية

لتجنب

الأمن

LBCI التالي
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في مرغليوت بالجليل الأعلى بعد رصد صواريخ
المقاومة الاسلامية: استهدفنا ليل الجمعة - السبت مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:43

غارة إسرائيلية على محيط بلدة لبايا بالبقاع الغربي شرقي لبنان

LBCI
آخر الأخبار
17:08

يسرائيل هيوم عن مسؤول سياسي: هناك تقدم ملموس في المحادثات بخصوص الجبهة الشمالية ويدور حديث حول اتفاق جيد جدا لإسرائيل يلبي مصالحها بشكل أمثل

LBCI
آخر الأخبار
16:52

غارة استهدفت معبر جرماش قلد السبع على الحدود الشمالية الغربية للهرمل مع سوريا

LBCI
آخر الأخبار
16:26

مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب وسط منغوليا السبت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:43

غارة إسرائيلية على محيط بلدة لبايا بالبقاع الغربي شرقي لبنان

LBCI
آخر الأخبار
17:08

يسرائيل هيوم عن مسؤول سياسي: هناك تقدم ملموس في المحادثات بخصوص الجبهة الشمالية ويدور حديث حول اتفاق جيد جدا لإسرائيل يلبي مصالحها بشكل أمثل

LBCI
آخر الأخبار
16:52

غارة استهدفت معبر جرماش قلد السبع على الحدود الشمالية الغربية للهرمل مع سوريا

LBCI
آخر الأخبار
16:26

مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب وسط منغوليا السبت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:51

المقاومة الإسلامية: مجاهدو وحدة الدفاع الجوي قاموا بإسقاط مسيرة هرمز 450 بصاروخ أرض – جو وسقطت في بلدة دير سريان ومن ثم قام الطيران الحربي المعادي بالإغارة عليها

LBCI
أخبار دولية
2024-11-07

اشكال دبلوماسي فرنسي-إسرائيلي في موقع تديره باريس في القدس

LBCI
حال الطقس
2024-11-05

درجات الحرارة ترتفع من جديد قبل عودة التقلبات الجوية

LBCI
أمن وقضاء
2024-10-30

اليكم النص الكامل لمسودة الاتفاق الذي يتم اعداده بين إسرائيل ولبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

بعض المطاعم والملاهي الليلية صامد رغم الحرب الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حركة القادمين جوًا إلى لبنان إلى ازدياد بعد تراجع استمر شهرًا

LBCI
أمن وقضاء
13:36

آثار الحرب الإسرائيلية على الإقتصاد اللبناني: تدمير الأسواق التجارية وإغلاق المحال

LBCI
أخبار دولية
13:34

من غزة إلى قطر: قصة طفل فقد وطنه ويبدأ حياة جديدة بعيدًا عن الحرب

LBCI
أخبار دولية
13:33

عدم ثقة الإسرائيليين بمتخذي القرار تتعمق…

LBCI
أمن وقضاء
13:29

أدراج بعلبك تناشد الضمير العالمي وبيوتها تحفظ رائحة شهدائها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

النازحون في لبنان تحت وطأة الحرب: تحديات صحية ومعيشية متفاقمة مع إقتراب الشتاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

حريق كبير في الحمرا والسبب: مولدات الكهرباء

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:00

مقدمة النشرة المسائية 09-11-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:44

حريق كبير في موقف للسيارات في شارع الحمرا... (فيديوهات)

LBCI
حال الطقس
02:16

منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار غزيرة الأحد واحتمال تشكل سيول

LBCI
خبر عاجل
08:21

الجيش الإسرائيلي: عثرنا على وسائل تركها عناصر حزب الله وراءهم في منطقة شبعا ودمرنا بنى تحتية

LBCI
أخبار لبنان
01:02

أدرعي: الجيش الإسرائيليّ هاجم أهدافًا تابعة لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
11:19

خضر: ارتفاع حصيلة الشهداء في الكنَيسة الى ١٠ وحدث بعلبك الى ٦ لتصبح حصيلة اليوم ١٦ شهيدًا في بعلبك الهرمل

LBCI
أخبار لبنان
03:58

الدفاع المدني سيطر على حريق الحمرا... ريمون خطار للـLBCI: هناك أضرار كبيرة (فيديو وصور)

LBCI
خبر عاجل
09:44

مسؤول مطلع لرويترز: قطر ستنسحب من جهود الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة حتى تظهر حماس وإسرائيل رغبة حقيقة في العودة إلى طاولة المفاوضات

LBCI
فنّ
07:11

وسام حنا ينشر صورة من موقع الحريق في الحمرا... وهذا ما كتبه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More