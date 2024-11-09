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غارة إسرائيلية على محيط بلدة لبايا بالبقاع الغربي شرقي لبنان

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2024-11-09 | 17:43
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غارة إسرائيلية على محيط بلدة لبايا بالبقاع الغربي شرقي لبنان
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غارة إسرائيلية على محيط بلدة لبايا بالبقاع الغربي شرقي لبنان

 
 
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