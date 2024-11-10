الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المقاومة الاسلامية: قصفنا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة هغوشريم برشقة صاروخية
آخر الأخبار
2024-11-10 | 00:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المقاومة الاسلامية: قصفنا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة هغوشريم برشقة صاروخية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الاسلامية:
قصفنا
تجمعا
لقوات
العدو
الإسرائيلي
مستوطنة
هغوشريم
برشقة
صاروخية
التالي
وزير الخارجية اليمني لـ"الشرق الأوسط": توافق عربي ــ إسلامي على وقف العدوان الإسرائيلي
طالبان في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب29 في أذربيجان
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:45
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على بلدة سرعين
آخر الأخبار
03:45
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على بلدة سرعين
0
آخر الأخبار
03:32
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على بلدة دبعال كما أغار على منزل خال من السكان في بلدة القليلة وعلى أطراف بلدة سلعا
آخر الأخبار
03:32
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على بلدة دبعال كما أغار على منزل خال من السكان في بلدة القليلة وعلى أطراف بلدة سلعا
0
تقارير نشرة الاخبار
03:32
حقيقة تقدم في الاتصالات الذي قد يفضي إلى إنهاء اسرائيل عملياتها العسكرية البرية في جبهة الشمال
تقارير نشرة الاخبار
03:32
حقيقة تقدم في الاتصالات الذي قد يفضي إلى إنهاء اسرائيل عملياتها العسكرية البرية في جبهة الشمال
0
خبر عاجل
03:29
غارة إسرائيليّة تستهدف بلدة علمات - قضاء جبيل
خبر عاجل
03:29
غارة إسرائيليّة تستهدف بلدة علمات - قضاء جبيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:45
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على بلدة سرعين
آخر الأخبار
03:45
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على بلدة سرعين
0
آخر الأخبار
03:32
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على بلدة دبعال كما أغار على منزل خال من السكان في بلدة القليلة وعلى أطراف بلدة سلعا
آخر الأخبار
03:32
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على بلدة دبعال كما أغار على منزل خال من السكان في بلدة القليلة وعلى أطراف بلدة سلعا
0
تقارير نشرة الاخبار
03:32
حقيقة تقدم في الاتصالات الذي قد يفضي إلى إنهاء اسرائيل عملياتها العسكرية البرية في جبهة الشمال
تقارير نشرة الاخبار
03:32
حقيقة تقدم في الاتصالات الذي قد يفضي إلى إنهاء اسرائيل عملياتها العسكرية البرية في جبهة الشمال
0
خبر عاجل
03:29
غارة إسرائيليّة تستهدف بلدة علمات - قضاء جبيل
خبر عاجل
03:29
غارة إسرائيليّة تستهدف بلدة علمات - قضاء جبيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-11-02
إسرائيل تؤكد "اعتقال" عنصر من حزب الله خلال عملية خاصة في شمال لبنان
أخبار دولية
2024-11-02
إسرائيل تؤكد "اعتقال" عنصر من حزب الله خلال عملية خاصة في شمال لبنان
0
صحف اليوم
2024-10-23
بلينكن يركّز على ثلاثة محاور: لبنان وغزة وحجم الضربة الإسرائيلية المقرر توجيهها إلى إيران (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
2024-10-23
بلينكن يركّز على ثلاثة محاور: لبنان وغزة وحجم الضربة الإسرائيلية المقرر توجيهها إلى إيران (الأنباء الكويتية)
0
خبر عاجل
2024-11-07
ترقبوا إطلالة لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في برنامج جدل بعد النشرة المسائية مباشرةً عبر الـLBCI
خبر عاجل
2024-11-07
ترقبوا إطلالة لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في برنامج جدل بعد النشرة المسائية مباشرةً عبر الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-08
شارع بدارو القريب من الضاحية الجنوبية... اليكم المشهد
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-08
شارع بدارو القريب من الضاحية الجنوبية... اليكم المشهد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:32
حقيقة تقدم في الاتصالات الذي قد يفضي إلى إنهاء اسرائيل عملياتها العسكرية البرية في جبهة الشمال
تقارير نشرة الاخبار
03:32
حقيقة تقدم في الاتصالات الذي قد يفضي إلى إنهاء اسرائيل عملياتها العسكرية البرية في جبهة الشمال
0
أمن وقضاء
01:26
ارتفاع عدد شهداء بلدة ديرقانون راس العين إلى 15
أمن وقضاء
01:26
ارتفاع عدد شهداء بلدة ديرقانون راس العين إلى 15
0
أمن وقضاء
01:11
عدد من الشهداء اثر زنار من الغارات العنيفة على البقاع الغربي
أمن وقضاء
01:11
عدد من الشهداء اثر زنار من الغارات العنيفة على البقاع الغربي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
بعض المطاعم والملاهي الليلية صامد رغم الحرب الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
14:15
بعض المطاعم والملاهي الليلية صامد رغم الحرب الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حركة القادمين جوًا إلى لبنان إلى ازدياد بعد تراجع استمر شهرًا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حركة القادمين جوًا إلى لبنان إلى ازدياد بعد تراجع استمر شهرًا
0
أمن وقضاء
13:36
آثار الحرب الإسرائيلية على الإقتصاد اللبناني: تدمير الأسواق التجارية وإغلاق المحال
أمن وقضاء
13:36
آثار الحرب الإسرائيلية على الإقتصاد اللبناني: تدمير الأسواق التجارية وإغلاق المحال
0
أخبار دولية
13:34
من غزة إلى قطر: قصة طفل فقد وطنه ويبدأ حياة جديدة بعيدًا عن الحرب
أخبار دولية
13:34
من غزة إلى قطر: قصة طفل فقد وطنه ويبدأ حياة جديدة بعيدًا عن الحرب
0
أخبار دولية
13:33
عدم ثقة الإسرائيليين بمتخذي القرار تتعمق…
أخبار دولية
13:33
عدم ثقة الإسرائيليين بمتخذي القرار تتعمق…
0
أمن وقضاء
13:29
أدراج بعلبك تناشد الضمير العالمي وبيوتها تحفظ رائحة شهدائها
أمن وقضاء
13:29
أدراج بعلبك تناشد الضمير العالمي وبيوتها تحفظ رائحة شهدائها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:21
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على وسائل تركها عناصر حزب الله وراءهم في منطقة شبعا ودمرنا بنى تحتية
خبر عاجل
08:21
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على وسائل تركها عناصر حزب الله وراءهم في منطقة شبعا ودمرنا بنى تحتية
2
موضة وجمال
12:37
ندى كوسا: نجمة في الكون
موضة وجمال
12:37
ندى كوسا: نجمة في الكون
3
أخبار لبنان
14:53
أدرعي: قلناها بوضوح حربنا ليست ضد الشعب اللبناني..حربنا ضد حزب الله
أخبار لبنان
14:53
أدرعي: قلناها بوضوح حربنا ليست ضد الشعب اللبناني..حربنا ضد حزب الله
4
خبر عاجل
11:19
خضر: ارتفاع حصيلة الشهداء في الكنَيسة الى ١٠ وحدث بعلبك الى ٦ لتصبح حصيلة اليوم ١٦ شهيدًا في بعلبك الهرمل
خبر عاجل
11:19
خضر: ارتفاع حصيلة الشهداء في الكنَيسة الى ١٠ وحدث بعلبك الى ٦ لتصبح حصيلة اليوم ١٦ شهيدًا في بعلبك الهرمل
5
أخبار لبنان
03:58
الدفاع المدني سيطر على حريق الحمرا... ريمون خطار للـLBCI: هناك أضرار كبيرة (فيديو وصور)
أخبار لبنان
03:58
الدفاع المدني سيطر على حريق الحمرا... ريمون خطار للـLBCI: هناك أضرار كبيرة (فيديو وصور)
6
فنّ
07:11
وسام حنا ينشر صورة من موقع الحريق في الحمرا... وهذا ما كتبه
فنّ
07:11
وسام حنا ينشر صورة من موقع الحريق في الحمرا... وهذا ما كتبه
7
خبر عاجل
09:44
مسؤول مطلع لرويترز: قطر ستنسحب من جهود الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة حتى تظهر حماس وإسرائيل رغبة حقيقة في العودة إلى طاولة المفاوضات
خبر عاجل
09:44
مسؤول مطلع لرويترز: قطر ستنسحب من جهود الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة حتى تظهر حماس وإسرائيل رغبة حقيقة في العودة إلى طاولة المفاوضات
8
آخر الأخبار
16:23
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تدرس إمكانية وقف إطلاق النار بالجبهة الشمالية لتجنب أي قرار من مجلس الأمن ضدها
آخر الأخبار
16:23
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تدرس إمكانية وقف إطلاق النار بالجبهة الشمالية لتجنب أي قرار من مجلس الأمن ضدها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More