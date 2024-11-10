غارة على الخيام

ارتفاع عدد شهداء بلدة ديرقانون راس العين إلى 15

ارتفاع عدد شهداء بلدة ديرقانون راس العين إلى 15

عدد من الشهداء اثر زنار من الغارات العنيفة على البقاع الغربي