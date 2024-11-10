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غارة عنيفة على بلدة القليلة جنوب صور صباح اليوم
آخر الأخبار
2024-11-10 | 01:40
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غارة عنيفة على بلدة القليلة جنوب صور صباح اليوم
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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