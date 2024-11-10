الوكالة الوطنية للاعلام: استهداف بلدة الخيام

يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية: واشنطن تجمد تزويد إسرائيل بجرافات دي 9 لاستخدامها في هدم المنازل بغزة

يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية: واشنطن تجمد تزويد إسرائيل بجرافات دي 9 لاستخدامها في هدم المنازل بغزة

المدير العام لوزارة الصحة في غزة لـ"الجزيرة": نستقبل إصابات قاتلة جراء القصف ونعجز عن إنقاذها لانعدام الإمكانيات