استهداف مركز الهيئة الصحية في عدلون قضاء صيدا وسقوط شهيد

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وزير الصحة للـ LBCI: نردّ على ما يزيد عن 2000 اتصال يومياً وهناك خط ساخن 1214 للمرضى خصوصا مرضى السرطان و 1787لمشاكل النازحين الاخرى والتأخير في الردّ وارد بسبب الضغط