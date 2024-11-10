وزير الصحة للـLBCI: كمية المساعدات التي وصلت للشأن الصحي لا تغطي كل الاحتياجات

وزير الخارجية: رؤيتنا لحل مستدام تنطلق من التطبيق الشامل والمتوازي للقرار 1701 وعازمون على تعزيز انتشار الجيش في الجنوب والحكومة قررت تطويع نحو 1500 جندي

وزير الخارجية: رؤيتنا لحل مستدام تنطلق من التطبيق الشامل والمتوازي للقرار 1701 وعازمون على تعزيز انتشار الجيش في الجنوب والحكومة قررت تطويع نحو 1500 جندي

وزير الصحة للـLBCI: لدينا مشكلة في مواضيع الدواء فالمرضى معتادون على نوع معين من الدواء ونحن في مراكز الرعاية نقدم "الجنريك" أو نوعا آخر