مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على سحمر في البقاع الغربي ليل امس أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد شخص وإصابة 4 آخرين بجروح

الوكالة الوطنية للاعلام: غارة على الصرفند وأخرى على عدلون

الوكالة الوطنية للاعلام: غارة على الصرفند وأخرى على عدلون

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على مشغرة في البقاع الغربي ليل أمس أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين بجروح