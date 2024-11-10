الوكالة الوطنية للاعلام: غارة على الصرفند وأخرى على عدلون

وزير الصحة للـ LBCI يذكّر بالخط الساخن: ليس هناك أي دواء مقطوع

وزير الصحة للـ LBCI يذكّر بالخط الساخن: ليس هناك أي دواء مقطوع

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على سحمر في البقاع الغربي ليل امس أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد شخص وإصابة 4 آخرين بجروح