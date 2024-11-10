الوكالة الوطنية للإعلام: بلدتا صديقين وجبال البطم تتعرضان لقصف مدفعي

عودة: لإعادة بناء دولة قوية لا تكون ورقة مساومة أو ساحة تصفية حسابات

عودة: لإعادة بناء دولة قوية لا تكون ورقة مساومة أو ساحة تصفية حسابات

وزارة الصحة في غزة: استشهاد 43603 فلسطينيين وإصابة 102929 في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ تشرين الأول 2023