بلال عبد الله للـLBCI: القطاع الصحي الذي التزم بخطة الطوارىء التي وضعها وزير الصحة أثبت كفاءته المهنية وإلتزامه الوطني وهذا القطاع يعمل باللحم الحي والمهم أن نستمر فالعدو الاسرائيلي يستهدف القطاع الصحي

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بلال عبد الله للـ LBCI: نعمل على دعم الديبلوماسية لوقف اطلاق النار وللمحافظة على الوحدة الداخلية وسط كل هذه الظروف الصعبة كي لا نتورط بما تريده اسرائيل من زرع للفتنة