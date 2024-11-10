الوكالة الوطنية للإعلام: الصليب الأحمر نقل اصابتين إلى مستشفيات النبطية جراء الغارة التي استهدفت آليتين من نوع رابيد في بلدة جديدة مرجعيون

بلال عبد الله للـ LBCI: لبنان جاهز لوقف اطلاق النار الا ان المشكلة لدى اسرائيل ونحن مع انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد الا ان كان هناك من يراهن انه يستطيع أن يستثمر بنتائج الحرب مع اسرائيل بالداخل فهو مخطئ فلا أحد يلغي أحداً

السابق