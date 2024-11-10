وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: علينا أن نواصل العمل معا ونستثمر النتائج في تغيير الوضع في الشمال

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المدير العام لوزارة التربية بالإنابة للـ LBCI:المساعدات الخارجية المالية تُربط بشرط البدء بتدريس النازح غير اللبناني وشعارنا اصلا لا طالب من دون مقعد مدرسي لكن عندما يدخل الطالب اللبناني العام المدرسي نتحدث بعدها عن الطالب غير اللبناني