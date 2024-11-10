القرم للـLBCI: توصلنا مع Microsoft إلى Whitelisting لـTeams كي يتمكن الأساتذة والتلاميذ في القطاع الرسمي من الدخول إلى Teams من دون إنترنت وذلك عبر التعريف عن أرقامهم ونحن نعمل على هذه الآلية

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