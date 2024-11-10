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بيروت
21
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
21
o
متن
21
o
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القرم للـLBCI: لم نفقد الأمل ونحن على تواصل مع شركتي OneWeb وSES وهي شبيهة لـStarlink
آخر الأخبار
2024-11-10 | 15:32
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القرم للـLBCI: لم نفقد الأمل ونحن على تواصل مع شركتي OneWeb وSES وهي شبيهة لـStarlink
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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