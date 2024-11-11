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إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن وزيرة الاستيطان: هناك حديث عن اتفاق في الشمال سنرى إن كان سيضمن حياة آمنة لسكاننا

آخر الأخبار
2024-11-11 | 02:34
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إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن وزيرة الاستيطان: هناك حديث عن اتفاق في الشمال سنرى إن كان سيضمن حياة آمنة لسكاننا
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إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن وزيرة الاستيطان: هناك حديث عن اتفاق في الشمال سنرى إن كان سيضمن حياة آمنة لسكاننا

 
 
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