مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله: أيها المجاهدون إن وقائع الميدان في يدكم انتم وحدكم وستكون لها الكلمة الفصل في السياسة والقرار وعلى ضوء قتالكم وصمودكم يتحدد مصير مقاومتكم وربما مصير الشرق الاوسط بكامله

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مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف: قُتل حسين عصرنا ربّما فداء عن شعب وأمّة لكنّه ترك خلفه مئة ألف مقاتل وأكثر للقاء العدو انتقامًا لسيدهم