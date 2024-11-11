مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف: قُتل حسين عصرنا ربّما فداء عن شعب وأمّة لكنّه ترك خلفه مئة ألف مقاتل وأكثر للقاء العدو انتقامًا لسيدهم

مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله لاسرائيل: طالما أنكم عاجزون عن القتال البري والتقدم البري وطالما انكم عاجزون عن السيطرة الفعلية على الارض وستبقوا عاجزين فلن تحققوا اهدافكم ولن يعود سكان الشمال ابداً

مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله لاسرائيل: طالما أنكم عاجزون عن القتال البري والتقدم البري وطالما انكم عاجزون عن السيطرة الفعلية على الارض وستبقوا عاجزين فلن تحققوا اهدافكم ولن يعود سكان الشمال ابداً

مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله: أيها المجاهدون إن وقائع الميدان في يدكم انتم وحدكم وستكون لها الكلمة الفصل في السياسة والقرار وعلى ضوء قتالكم وصمودكم يتحدد مصير مقاومتكم وربما مصير الشرق الاوسط بكامله