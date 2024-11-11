مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله لاسرائيل: طالما أنكم عاجزون عن القتال البري والتقدم البري وطالما انكم عاجزون عن السيطرة الفعلية على الارض وستبقوا عاجزين فلن تحققوا اهدافكم ولن يعود سكان الشمال ابداً

التالي

عفيف: بعد 45 يومًا من القتال الدامي ما زال العدو عاجزًا عن احتلال قرية لبنانية واحدة ولدينا عناصر حاسمة في الميدان ومنها إرادة المقاومين ولدينا الأرض التي تعرفنا ونعرفها