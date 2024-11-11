مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله: نضخ المزيد من الصواريخ كمّاً ونوعاً ولدى قواتنا في الصفوف الامامية ما يكفي من السلاح والمؤن لحرب طويلة نستعد لها على الجبهات كافة

عفيف: جوابنا على ما يرددونه عن أنّ مخزوننا الصاروخيّ قد تراجع هو التذكير باليوم الذي طالت فيه صواريخنا ضواحي تل أبيب وحيفا

عفيف: جوابنا على ما يرددونه عن أنّ مخزوننا الصاروخيّ قد تراجع هو التذكير باليوم الذي طالت فيه صواريخنا ضواحي تل أبيب وحيفا

عفيف: بعد 45 يومًا من القتال الدامي ما زال العدو عاجزًا عن احتلال قرية لبنانية واحدة ولدينا عناصر حاسمة في الميدان ومنها إرادة المقاومين ولدينا الأرض التي تعرفنا ونعرفها