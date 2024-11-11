عفيف: جوابنا على ما يرددونه عن أنّ مخزوننا الصاروخيّ قد تراجع هو التذكير باليوم الذي طالت فيه صواريخنا ضواحي تل أبيب وحيفا

مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله: علاقتنا بالجيش اللبناني كانت وتبقى متينة وقوية ونقدّر دوره ولن يستطيعوا فك الارتباط بين الجيش والمقاومة وكلاهما كلٌّ بطريقته وامكاناته في معركة الدفاع عن لبنان واللبنانيين

مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله: علاقتنا بالجيش اللبناني كانت وتبقى متينة وقوية ونقدّر دوره ولن يستطيعوا فك الارتباط بين الجيش والمقاومة وكلاهما كلٌّ بطريقته وامكاناته في معركة الدفاع عن لبنان واللبنانيين

مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله: نضخ المزيد من الصواريخ كمّاً ونوعاً ولدى قواتنا في الصفوف الامامية ما يكفي من السلاح والمؤن لحرب طويلة نستعد لها على الجبهات كافة